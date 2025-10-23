Скидки
Нападающий «Шанхайских Драконов» Лабанк рассказал о планах вернуться в НХЛ

Нападающий «Шанхайских Драконов» Лабанк рассказал о планах вернуться в НХЛ
Нападающий «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк заявил, что планирует вернуться в Национальную хоккейную лигу.

– В дальнейшем вы планируете вернуться в НХЛ?
– Конечно, а кто не хочет? Это цель любого хоккеиста моего уровня, тут без вариантов. Я не исключение. Сейчас у меня все мысли о «Шанхайских Драконах» и моём результате здесь, нашем командном результате.

Я хочу оказаться в команде-победителе. Если у нас не всё сложится и у меня будет время весной, то я бы рассматривал возвращение в Северную Америку к плей-офф, однако об этом не думаю, я готов провести весь плей-офф здесь, в России, и бороться за Кубок. А дальше, уже глядя на мою игру, будем искать с агентом варианты в НХЛ, – сказал Лабанк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Кевином Лабанком читайте на «Чемпионате»:
«Играть под руководством Галлана — это привилегия». Беседа со звёздным новичком «Шанхая»
Эксклюзив
«Играть под руководством Галлана — это привилегия». Беседа со звёздным новичком «Шанхая»
