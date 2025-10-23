Скидки
Лабанк: если выбирать между АХЛ и КХЛ, то я выберу КХЛ

Нападающий «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк заявил, что предпочитает играть в КХЛ, чем ехать в АХЛ.

– В этом сезоне у вас было не так много возможностей найти контракт в НХЛ, поэтому вы задумались о продолжении карьеры в Европе?
– В принципе, варианты были, я получал от агента предложения, однако они меня не устраивали по ряду причин. Меня гораздо больше привлекли предложение «Шанхайских Драконов» и те перспективы, что есть у меня в этой команде, под руководством Галлана.

– Лучше играть в хорошей команде в КХЛ и приносить результат, а не ездить между АХЛ и НХЛ?
– Разумеется. Если выбирать между АХЛ и КХЛ, то я выберу КХЛ, – сказал Лабанк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Кевином Лабанком читайте на «Чемпионате»:
«Играть под руководством Галлана — это привилегия». Беседа со звёздным новичком «Шанхая»
Эксклюзив
«Играть под руководством Галлана — это привилегия». Беседа со звёздным новичком «Шанхая»
