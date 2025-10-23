Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Трактор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канцеров — о «Металлурге» в третьих периодах: спортивная удача уходит, когда ты расхлябан

Канцеров — о «Металлурге» в третьих периодах: спортивная удача уходит, когда ты расхлябан
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров высказался о проблеме команды с концентрацией в третьих периодах.

– Главный тренер уже не на одной пресс-конференции говорил, что команда расслабляется, ведя с большим счётом.
– Да, вот я тоже сегодня посмотрел, что мы по статистике третьи периоды часто проигрываем. Октябрь, ещё шесть месяцев впереди, надеюсь, мы сможем это исправить. Будем выходить с ещё большей концентрацией.

– Как это работает с психологической точки зрения, почему даёте сопернику хорошо провести третий период?
– Тяжело мне что-то ответить. Потеря концентрации, соперник чувствует это. Когда ты расслаблен или самоуверен, даже шайба начнёт перескакивать через твою клюшку и удачно придёт к сопернику. Спортивная удача отворачивается, если ты расхлябанно относишься к игре, моментам, — сказал Канцеров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Романом Канцеровым читайте на «Чемпионате» в 15:00 мск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android