«Дело не в габаритах, а в характере». Канцеров — о «Металлурге»

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров заявил, что низкий рост и небольшие габариты не мешают игрокам магнитогорской команды показывать отличные результаты.

– Перед сезоном говорили, что «Металлургу» может не хватать габаритов. Судя по результатам, такой проблемы нет?

– Да, не особо. У «Ак Барса», «Авангарда» и «Локомотива» много габаритных ребят, но мы должны брать за счёт скорости. Скоро нас ждёт серьёзная проверка – игры с Казанью и Омском. Там и посмотрим, хватит ли нам габаритов или нет. Даже не в них дело, а в характере, по моему мнению. Нужно лезть на ворота, — сказал Канцеров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.