«Все у нас быстрые, с головой». Канцеров — об успехе тройки с Силантьевым и Ткачёвым

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров оценил взаимодействие в тройке с нападающими Владимиром Ткачёвым и Дмитрием Силантьевым. Эта тройка является одной из самых результативных в текущем сезоне КХЛ.

– В чём секрет вашей тройки с Ткачёвым и Силантьевым?

– Димка сейчас идёт в топе бомбардиров, нашли свою игру, нужно её придерживаться. Просто начали здорово взаимодействовать. Все у нас быстрые, с головой, игровички. Нам нужно ещё больше моментов реализовывать: с ходу забивать и бросать, выигрывать борьбу на пятаке, — сказал Канцеров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.