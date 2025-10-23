Скидки
Хоккей

«Все у нас быстрые, с головой». Канцеров — об успехе тройки с Силантьевым и Ткачёвым

«Все у нас быстрые, с головой». Канцеров — об успехе тройки с Силантьевым и Ткачёвым
Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров оценил взаимодействие в тройке с нападающими Владимиром Ткачёвым и Дмитрием Силантьевым. Эта тройка является одной из самых результативных в текущем сезоне КХЛ.

– В чём секрет вашей тройки с Ткачёвым и Силантьевым?
– Димка сейчас идёт в топе бомбардиров, нашли свою игру, нужно её придерживаться. Просто начали здорово взаимодействовать. Все у нас быстрые, с головой, игровички. Нам нужно ещё больше моментов реализовывать: с ходу забивать и бросать, выигрывать борьбу на пятаке, — сказал Канцеров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

