Канцеров — о переходе Кузнецова в «Металлург»: прекрасно влился, на позитиве

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров высказался об адаптации в команде нападающего Евгения Кузнецова, который пришёл в клуб по ходу сезона.

– Как Кузнецов зашёл в команду, быстро адаптировался?

– Женька прекрасно влился, на позитиве. В раздевалке весело стало. Он опытный, у него такой багаж в игре. Вчера мне подсказывал, как на точке можно действовать. Пока в игре не применял, но сегодня показал хорошую статистику. А у соперника на вбрасывания выходит такой человек, как Ткачёв, а мне удавалось у него выигрывать. Уже какой-то опыт есть, — сказал Канцеров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.