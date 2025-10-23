Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Трактор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канцеров — о переходе Кузнецова в «Металлург»: прекрасно влился, на позитиве

Канцеров — о переходе Кузнецова в «Металлург»: прекрасно влился, на позитиве
Комментарии

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров высказался об адаптации в команде нападающего Евгения Кузнецова, который пришёл в клуб по ходу сезона.

– Как Кузнецов зашёл в команду, быстро адаптировался?
– Женька прекрасно влился, на позитиве. В раздевалке весело стало. Он опытный, у него такой багаж в игре. Вчера мне подсказывал, как на точке можно действовать. Пока в игре не применял, но сегодня показал хорошую статистику. А у соперника на вбрасывания выходит такой человек, как Ткачёв, а мне удавалось у него выигрывать. Уже какой-то опыт есть, — сказал Канцеров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Романом Канцеровым читайте на «Чемпионате»:
«С приходом Кузнецова в «Металлург» в раздевалке стало весело». Интервью с Канцеровым
Эксклюзив
«С приходом Кузнецова в «Металлург» в раздевалке стало весело». Интервью с Канцеровым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android