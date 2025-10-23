Скидки
Канцеров — о связи с «Чикаго»: подсказывают, как в атаке сыграть, но системы разные

Канцеров — о связи с «Чикаго»: подсказывают, как в атаке сыграть, но системы разные
Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров заявил, что поддерживает связь с «Чикаго Блэкхоукс», который выбрал его на драфте 2023 года под общим 44-м номером.

– В прошлом сезоне вы говорили, что из «Чикаго» звонят не так часто, так как был ещё год контракта. Сейчас стали чаще связываться?
– Пока нет. Раз в месяц созваниваемся. Они разбирают моменты, подсказывают, как в атаке сыграть. Но всё же системы там и у нас разные. Я должен иметь в виду, что там ко мне есть интерес. А сейчас у меня контракт тут, я должен отработать. У нас одна цель, мы должны её выполнить, — сказал Канцеров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

«С приходом Кузнецова в «Металлург» в раздевалке стало весело». Интервью с Канцеровым
«С приходом Кузнецова в «Металлург» в раздевалке стало весело». Интервью с Канцеровым
