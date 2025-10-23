«Спартак» — «Динамо» М: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 23 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится дерби между «Спартаком» и московским «Динамо». Матч на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 19:30 мск. Встречу в прямом эфире покажет «КХЛ Prime».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 октября 2025, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет первая встреча команд из шести запланированных в текущем сезоне. «Спартак» имеет действующую двухматчевую победную серию. В прошлой игре с «Шанхайскими Драконами» красно-белые одержали волевую победу — 7:6 Б.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Московское «Динамо» расположилось на восьмой строчке Запада.