Вратарь Максим Третьяк подпишет контракт с «Сочи» до конца сезона

Как стало известно «Чемпионату», вратарь Максим Третьяк подпишет контракт с «Сочи» до конца нынешнего сезона. Ранее голкипер расторг контракт с тольяттинской «Ладой» по соглашению сторон.

В текущем сезоне голкипер провёл три матча за «Ладу» с 86% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 5,14.

В минувшем сезоне 29‑летний голкипер провёл восемь матчей за «Ладу», в которых отразил 89,9% бросков. Всего в КХЛ Третьяк принял участие в 124 играх и одержал 20 побед, отразив 89,1% бросков в створ при коэффициенте надёжности 3,60. Также в его активе три встречи «на ноль» и две голевые передачи.

Максим Третьяк является внуком легендарного голкипера, президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.