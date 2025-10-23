Минское «Динамо» подписало контракт с 18-летним белорусским вратарём

Минское «Динамо» подписало контракт с голкипером Евгением Прохоровым, сообщает пресс-служба белорусского клуба. Двустороннее соглашение с 18-летним белорусским вратарём рассчитано на два сезона.

Прохоров начал этот сезон в «Динамо-Шиннике» в МХЛ. За «бобров» голкипер провёл 12 матчей при 94,5% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,49. С начала сезона-2025/2026 голкипер провёл два матча «на ноль». После подписания контракта Прохоров снова будет направлен в фарм-клуб «зубров».

На данный момент минское «Динамо» занимает пятое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.