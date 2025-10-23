Скидки
Главный тренер «Монреаля» высказался об адаптации Ивана Демидова к игре в НХЛ

Главный тренер «Монреаля» высказался об адаптации Ивана Демидова к игре в НХЛ
Комментарии

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи оценил игру российского нападающего Ивана Демидова. Форвард отметился великолепной передачей в победной шайбе в овертайме матча с «Калгари Флэймз» (2:1 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 03:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Болдюк (Судзуки, Хатсон) – 17:09 (pp)     1:1 Клапка (Фрост) – 45:56     1:2 Мэтисон (Демидов, Ньюхук) – 61:00    

«Очевидно, что у Демидова быстрые ноги, отличная техника и быстрые руки. Но у него также и быстрый ум, поэтому он может делать подобные вещи, которые мы видели несколько раз сегодня вечером. Я чувствую, что он всё больше адаптируется к игре в НХЛ. Отличные игроки всегда это делают, я даже не беспокоюсь по этому поводу», — цитирует Сан-Луи Sportsnet.

В восьми матчах текущего регулярного сезона Иван Демидов набрал 6 (1+5) очков. Нападающий дебютировал в НХЛ в конце прошлого сезона и успел провести два матча в регулярке, в которых набрал 2 (1+1) очка.

Иван Демидов повторил достижение для новичков «Монреаля» 35-летней давности
