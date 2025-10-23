Главный тренер «Монреаля» высказался об адаптации Ивана Демидова к игре в НХЛ

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи оценил игру российского нападающего Ивана Демидова. Форвард отметился великолепной передачей в победной шайбе в овертайме матча с «Калгари Флэймз» (2:1 ОТ).

«Очевидно, что у Демидова быстрые ноги, отличная техника и быстрые руки. Но у него также и быстрый ум, поэтому он может делать подобные вещи, которые мы видели несколько раз сегодня вечером. Я чувствую, что он всё больше адаптируется к игре в НХЛ. Отличные игроки всегда это делают, я даже не беспокоюсь по этому поводу», — цитирует Сан-Луи Sportsnet.

В восьми матчах текущего регулярного сезона Иван Демидов набрал 6 (1+5) очков. Нападающий дебютировал в НХЛ в конце прошлого сезона и успел провести два матча в регулярке, в которых набрал 2 (1+1) очка.