Отбывший дисквалификацию Голышев дебютирует в текущем сезоне КХЛ в матче с «Трактором»

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев дебютирует в текущем сезоне КХЛ во встрече с челябинским «Трактором». Форвард отбыл полугодовую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Матч с «Трактором» пройдёт в Екатеринбурге сегодня, 23 октября, и начнётся в 17:00 мск. Голышев попал в состав на эту игру.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 октября 2025, четверг. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Трактор Челябинск

Фото: «Автомобилист»

О положительной допинг-пробе Голышева стало известно 23 апреля. Срок дисквалификации Голышева истёк 18 октября. В сезоне-2024/2025 Голышев провёл 59 встреч, в которых забросил 13 шайб и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 37 очков.