«Спартак» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

«Спартак» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск
Сегодня, 23 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится дерби между «Спартаком» и московским «Динамо». Матч на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Это будет первая встреча команд из шести запланированных в текущем сезоне. «Спартак» идёт на действующей двухматчевой победной серии. В прошлой игре с «Шанхайскими Драконами» красно-белые одержали волевую победу — 7:6 Б.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Московское «Динамо» расположилось на восьмой строчке Запада.

