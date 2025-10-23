Скидки
Стал известен состав юниорской сборной России для подготовки к Кубку Будущего

Штаб сборных команд России определил состав юниорской сборной России U18 для подготовки к Кубку Будущего, который пройдёт с 6 по 9 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Вратари:
Дмитрий Боричев («Локо»), Дмитрий Ивченко («Омские Ястребы»), Владимир Селиванов (МХК «Динамо» М).

Защитники:
Алексей Анисимов («Чайка»), Павел Денисов, Павел Черночуб (оба – «Омские Ястребы»), Владислав Дрожжин («СКА-1946»), Александр Морозов («Ладья»), Данил Семененко («Локо»), Владимир Штырхунов («Красная Армия»), Дмитрий Шутяев, Егор Цыганов (оба – Академия Михайлова), Семён Чуклинов (МХК «Динамо» М).

Нападающие:
Семён Герасимов («Кузнецкие Медведи»), Никита Громаков (МХК «Динамо» Спб), Владислав Еуст, Артемий Кулагин (оба – «Белые Медведи»), Адель Калимуллин («Ирбис»), Назар Привалов, Павел Сидоров (оба – «Красная Армия»), Глеб Пугачёв, Сергей Скворцов, Виктор Фёдоров (оба – «Чайка»), Андрей Пустовой, Леонид Сокол (оба – «Локо»), Даниил Савин (академия СКА), Максим Сельдемиров («СКА-1946»), Степан Царегородцев («Спутник»).

