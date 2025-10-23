«Команда совершенно не играет, в обороне просто пожар». Сушинский — о СКА

Чемпион мира и бывший нападающий СКА Максим Сушинский оценил игру армейского клуба в нынешнем сезоне КХЛ. Команда с берегов Невы занимает девятое место в турнирной таблице Запада.

— Команда совершенно не играет. В обороне просто пожар. Плюс вратарская линия очень слабая в этом году. Пока вратари не подтаскивают. В те моменты, когда вратарю можно спасти команду, этого не происходит.

— Вина главного тренера в результатах есть?

— Это же командная работа. Потому тут нельзя со счетов сбрасывать ни тренеров, ни менеджмент, ни саму команду. Если команда плохо играет, значит, ошибаются все вместе, а не кто‑то один. На одного человека здесь нельзя сбрасывать вину.

— Но, на ваш взгляд, если сменится тренер, то ситуация для команды может выправиться?

— Каждый тренер строит команду под себя. Потому, может, и изменится что‑то.

— Но целесообразно было бы это делать на данном этапе сезона?

— Думаю, что нет. Не вижу кандидатуры для смены в данный момент, — цитирует Сушинского «Матч ТВ».