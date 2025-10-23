Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Трактор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Команда совершенно не играет, в обороне просто пожар». Сушинский — о СКА

«Команда совершенно не играет, в обороне просто пожар». Сушинский — о СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира и бывший нападающий СКА Максим Сушинский оценил игру армейского клуба в нынешнем сезоне КХЛ. Команда с берегов Невы занимает девятое место в турнирной таблице Запада.

— Команда совершенно не играет. В обороне просто пожар. Плюс вратарская линия очень слабая в этом году. Пока вратари не подтаскивают. В те моменты, когда вратарю можно спасти команду, этого не происходит.

— Вина главного тренера в результатах есть?
— Это же командная работа. Потому тут нельзя со счетов сбрасывать ни тренеров, ни менеджмент, ни саму команду. Если команда плохо играет, значит, ошибаются все вместе, а не кто‑то один. На одного человека здесь нельзя сбрасывать вину.

— Но, на ваш взгляд, если сменится тренер, то ситуация для команды может выправиться?
— Каждый тренер строит команду под себя. Потому, может, и изменится что‑то.

— Но целесообразно было бы это делать на данном этапе сезона?
— Думаю, что нет. Не вижу кандидатуры для смены в данный момент, — цитирует Сушинского «Матч ТВ».

Материалы по теме
СКА попал в тотальный кризис. Однако он начался ещё до прихода Ларионова
СКА попал в тотальный кризис. Однако он начался ещё до прихода Ларионова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android