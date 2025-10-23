«Вынеси мусор, получи подарок!» «Шанхай» проведёт экоакцию на матче с московским «Динамо»

«Шанхайские Драконы» объявили о проведении экоакции на встрече с московским «Динамо» 28 октября.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 октября 2025, вторник. 19:30 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«У каждого из нас дома есть много чего ненужного, до чего руки никак не доходят выбросить. Пожалуй, самое ненужное — это пакет с пакетами. Мы объявляем о старте новой акции: проведём матч на «СКА Арене» с московским «Динамо» 28 октября под знаком раздельного сбора мусора!

Всё просто: приходи на хоккей, принеси свой пакет с пакетами и получи подарок от «Шанхайских Драконов». Весь собранный пластик мы направим на производство специальной коллекции сувенирной продукции, с заботой об окружающем нас мире. Вынеси мусор, получи подарок!» — сказано в сообщении клуба.