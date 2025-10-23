Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Трактор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сочи» объявил о подписании контракта с вратарём Максимом Третьяком

«Сочи» объявил о подписании контракта с вратарём Максимом Третьяком
Комментарии

Вратарь Максим Третьяк подписал однолетний контракт с хоккейным клубом «Сочи», сообщает пресс-служба южан. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В текущем сезоне голкипер провёл три встречи за «Ладу» с 86% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 5,14.

В минувшем сезоне 29‑летний голкипер провёл восемь матчей за «Ладу», в которых отразил 89,9% бросков. Всего в КХЛ Третьяк принял участие в 124 играх и одержал 20 побед, отразив 89,1% бросков в створ при коэффициенте надёжности 3,60. Также в его активе три встречи «на ноль» и две голевые передачи. Максим Третьяк является внуком легендарного голкипера, президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.

Материалы по теме
Официально
«Лада» расторгла контракт с вратарём Максимом Третьяком
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android