«Сочи» объявил о подписании контракта с вратарём Максимом Третьяком

Вратарь Максим Третьяк подписал однолетний контракт с хоккейным клубом «Сочи», сообщает пресс-служба южан. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В текущем сезоне голкипер провёл три встречи за «Ладу» с 86% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 5,14.

В минувшем сезоне 29‑летний голкипер провёл восемь матчей за «Ладу», в которых отразил 89,9% бросков. Всего в КХЛ Третьяк принял участие в 124 играх и одержал 20 побед, отразив 89,1% бросков в створ при коэффициенте надёжности 3,60. Также в его активе три встречи «на ноль» и две голевые передачи. Максим Третьяк является внуком легендарного голкипера, президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.