«Фамилия того, кто играет в воротах, не имеет значения». Сергеев — о голкиперах «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев ответил на вопрос о влиянии голкиперов бело-голубых на игру команды.

— Сильно большая разница играть без Владислава Подъяпольского в воротах и с ним?

— Не сказал бы. Я лично стараюсь никогда не думать, кто у нас играет в воротах. В определённый момент в определённом матче кто-то у нас играет лучше, кто-то – хуже. Так и среди вратарей. В каких-то случаях Подъяпола больше тащит, в каких-то — Мотор [Максим Моторыгин].

Честно говоря, мы от вратаря не отталкиваемся. Они делают свою работу, мы — свою. И стараемся помогать друг другу. Да, когда вратарь даёт какой-то перформанс, ловит ключевые броски соперника и спасает команду — это даёт импульс команде. Но фамилия того, кто играет в воротах, не имеет значения, — приводят слова Сергеева «Известия».