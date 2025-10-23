«Салават Юлаев» в гостях победил «Сибирь», у новосибирцев третье поражение подряд

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Джек Родевальд, Александр Хохлачёв (дважды) и Артём Горшков (дважды). У новосибирского клуба голы забили Кирилл Рассказов и Егор Аланов.

Для «Сибири» это поражение стало третьим подряд.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» встретится с «Трактором» дома 25 октября. «Салават Юлаев» в этот же день в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».