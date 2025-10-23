Скидки
Сибирь — Салават Юлаев, результат матча 23 октября 2025 года, счёт 2:5, КХЛ 2025/2026

«Салават Юлаев» в гостях победил «Сибирь», у новосибирцев третье поражение подряд
Комментарии

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родевальд (Броссо, Хохлачёв) – 02:44 (5x4)     1:1 Рассказов (Сошников, Чехович) – 06:42 (5x5)     1:2 Хохлачёв (Кулик, Броссо) – 21:02 (5x5)     1:3 Горшков (Кузнецов, Цулыгин) – 28:47 (5x5)     1:4 Горшков – 38:56 (5x5)     1:5 Хохлачёв (Родевальд, Кулик) – 46:40 (5x5)     2:5 Аланов (Неколенко, Чехович) – 50:33 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Джек Родевальд, Александр Хохлачёв (дважды) и Артём Горшков (дважды). У новосибирского клуба голы забили Кирилл Рассказов и Егор Аланов.

Для «Сибири» это поражение стало третьим подряд.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» встретится с «Трактором» дома 25 октября. «Салават Юлаев» в этот же день в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

