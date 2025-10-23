Экс-игрок СКА объяснил, почему Мёрфи не так результативен в армейском клубе, как Никишин

‎Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов оценил игру хоккеиста армейского клуба Тревора Мёрфи, сравнив его с экс-защитником команды с берегов Невы Александром Никишиным.

– Считаю, что Мёрфи – качественный защитник. Он выполняет роль, на которую его брали. В большинстве играет неплохо. В начале сезона набирал очки, а сейчас – поменьше. Армейцы забивают не так много, поэтому сложно ждать большой результативности от защитников, которые набирали даже 50 очков. В общем и целом, как я считаю, Мёрфи играет достойно.‎

‎– Многие ожидали, что Мёрфи станет заменой ушедшему Никишину. Пока он не справляется с этой задачей?

‎– Я бы не стал сравнивать этих двух игроков. Никишин – молодой российский защитник. Из подающих надежды он стал лидером КХЛ и СКА. Была большая разница, когда играл и не играл. Знаковая фигура.

Если сравнивать в контексте атакующих защитников, то сейчас команда по-другому играет. В прошлом сезоне забивали больше, и очков было больше. Сейчас пока не наладили результативность. Соответственно, и очков немного у игроков, — цитирует Сафронова «Спорт день за днём».

На счету Мёрфи в нынешнем сезоне 17 матчей и 8 (1+7) очков.