Черкас: СКА имеет прямое отношение к тем командам, которые пройдут мимо плей-офф

Ветеран СКА Сергей Черкас оценил неудачную игру армейского клуба в нынешнем сезоне КХЛ. Команда с берегов Невы занимает девятое место в турнирной таблице Запада.

«Низкая бросковая активность СКА говорит об отсутствии баланса во всех звеньях и растерянности. Мы не видим какого-то тактического рисунка игры. Команды Ларионова всегда играют в атаку, но при этом у СКА нет моментов и бросков.

В целом сейчас можно сказать, что ситуация в команде очень тяжёлая. Пока я не вижу, за счёт чего коллектив выйдет из кризиса. СКА может легко не попасть в плей-офф. Никто сейчас не сможет назвать девятую команду. Целый ряд клубов сейчас показывает более интересную игру. Взять ту же «Северсталь» или «Драконов». Они выглядят хорошо. Так что СКА имеет прямое отношение к тем командам, которые пройдут мимо зоны плей-офф», — приводит слова Черкаса «Советский спорт».