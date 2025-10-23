Скидки
Авангард — Северсталь, результат матча 23 октября 2025 года, счёт 3:4 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Северсталь» одержала шестую победу подряд, одолев в овертайме «Авангард»
Аудио-версия:
Комментарии

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Окулов (Шарипзянов, Потуральски) – 11:12 (5x4)     1:1 Рейнгардт (Квочко, Камалов) – 23:45 (5x5)     2:1 Маклауд (Волков, Ибрагимов) – 25:39 (5x5)     2:2 Калдис (Рейнгардт, Ильин) – 32:25 (5x4)     2:3 Скоренов (Камалов, Аймурзин) – 49:33 (6x5)     3:3 Лажуа (Прохоркин, Шарипзянов) – 58:41 (6x5)     3:4 Калдис (Ильин, Аймурзин) – 62:25 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На 12-й минуте матча Константин Окулов открыл счёт во встрече. На 24-й минуте игры Илья Рейнгардт восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Майкл Маклауд вновь вывел «ястребов» вперёд. На 13-й минуте второго периода Иоаннис Калдис сделал счёт 2:2. В середине третьего периода Александр Скоренов впервые в матче вывел гостей вперёд. На 19-й минуте периода Максим Лажуа вновь восстановил равенство в счёте. В овертайме Иоаннис Калдис принёс гостям победу.

В следующей игре «Авангард» встретится с «Металлургом» дома 27 октября. «Северсталь» 26 октября дома сразятся с «Шанхайскими Драконами».

