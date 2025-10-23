«Северсталь» одержала шестую победу подряд, одолев в овертайме «Авангард»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На 12-й минуте матча Константин Окулов открыл счёт во встрече. На 24-й минуте игры Илья Рейнгардт восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Майкл Маклауд вновь вывел «ястребов» вперёд. На 13-й минуте второго периода Иоаннис Калдис сделал счёт 2:2. В середине третьего периода Александр Скоренов впервые в матче вывел гостей вперёд. На 19-й минуте периода Максим Лажуа вновь восстановил равенство в счёте. В овертайме Иоаннис Калдис принёс гостям победу.

В следующей игре «Авангард» встретится с «Металлургом» дома 27 октября. «Северсталь» 26 октября дома сразятся с «Шанхайскими Драконами».