Козлов — об уверенной победе над «Сибирью»: с первой до последней минуты работали

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победный матч с «Сибирью» (5:2). Дублями в составе уфимского клуба отметились Александр Хохлачёв и Артём Горшков.

«Ребята молодцы, хороший провели матч – с первой до последней минуты работали. Несмотря на то что вели в счёте, просили их действовать, как мы требовали. В принципе, все хорошо сыграли», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Отметим, что для «Сибири» это поражение стало третьим подряд. В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» встретится с «Трактором» дома 25 октября. «Салават Юлаев» в этот же день в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».