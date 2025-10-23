Защитник «Трактора» Дронов удалён до конца матча за силовой приём на линейном арбитре
В эти минуты в Екатеринбурге проходит встреча между местным «Автомобилистом» и челябинским «Трактором». После второго периода счёт 2:1 в пользу хозяев льда. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Агламзянов (Дер-Аргучинцев, Коромыслов) – 00:45 (5x5) 1:1 Бусыгин (Денежкин, Черников) – 34:07 (5x5) 2:1 Блэкер (Волк, Тарасов) – 36:22 (5x5) 3:1 Да Коста (Мэйсек, Горбунов) – 46:23 (5x5) 3:2 Григоренко (Дер-Аргучинцев, Дэй) – 53:32 (5x5) 4:2 Шашков (Денежкин) – 57:28 (en) 4:3 Светлаков (Гросс, Дер-Аргучинцев) – 58:25 (6x5) 5:3 Бусыгин – 58:57 (en)
На 35-й минуте встречи защитник челябинского клуба Григорий Дронов был удалён до конца матча за физический контакт с линейным арбитром.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Дронов сыграл 18 встреч, в которых записал на свой счёт 13 (5+8) очков с 12 минутами штрафа.
