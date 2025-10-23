Защитник «Трактора» Дронов удалён до конца матча за силовой приём на линейном арбитре

В эти минуты в Екатеринбурге проходит встреча между местным «Автомобилистом» и челябинским «Трактором». После второго периода счёт 2:1 в пользу хозяев льда. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 35-й минуте встречи защитник челябинского клуба Григорий Дронов был удалён до конца матча за физический контакт с линейным арбитром.

В нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Дронов сыграл 18 встреч, в которых записал на свой счёт 13 (5+8) очков с 12 минутами штрафа.