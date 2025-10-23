Скидки
Главная Хоккей Новости

«Как бы ходит, дышит». Козлов рассказал о состоянии травмированных игроков «Салавата»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал состояние травмированных игроков уфимского клуба.

— После предыдущего матча вы сказали, что обследование у травмированных будет на следующий день. Какие новости?
— У Алалыкина обошлось. Думал, что проблема со связками будет. Ну как обошлось – выпал на несколько недель. У Зоры тоже повреждение, на несколько недель тоже выбыл. В ближайших играх мы его не увидим.

— А Антон Берлёв?
— Он как бы ходит, дышит, но всё равно есть повреждение. Опухоль спала, но там выявились ещё повреждения, тоже нам не поможет, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

