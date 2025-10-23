Козлов — об игре Хохлачёва: думаю, тренировочного лагеря у него уже не будет

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победного матча с «Сибирью» (5:2) оценил игру нападающего Александра Хохлачёва, который во встрече записал на свой счёт дубль.

— Как, на ваш взгляд, сегодня смотрелся Хохлачёв, который по вашим планам должен был немного набрать форму, прежде чем снова начать играть?

— Забил. Пускай продолжает так же. Думаю, тренировочного лагеря у него уже не будет. Хорошо поработал, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» встретится с «Трактором» дома 25 октября. «Салават Юлаев» в этот же день в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».