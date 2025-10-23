Буцаев — о поражении от «СЮ»: наступаем на те же грабли, игровая дисциплина отсутствует

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение от уфимского «Салавата Юлаева» (2:5).

«К сожалению, мы наступаем на те же грабли. Я уже сказал, что, играя без шайбы, тяжело на что-то рассчитывать. Во втором периоде соперник легко её забирал, не хватало остроты, нацеленности в зоне атаки. Конечно же, такие ошибки, которые мы допустили, пропуская голы, это непозволительно на таком уровне. Отсутствие игровой дисциплины», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» встретится с «Трактором» дома 25 октября. «Салават Юлаев» в этот же день в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».