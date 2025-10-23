Скидки
Буцаев — о поражении от «СЮ»: наступаем на те же грабли, игровая дисциплина отсутствует

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение от уфимского «Салавата Юлаева» (2:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родевальд (Броссо, Хохлачёв) – 02:44 (5x4)     1:1 Рассказов (Сошников, Чехович) – 06:42 (5x5)     1:2 Хохлачёв (Кулик, Броссо) – 21:02 (5x5)     1:3 Горшков (Кузнецов, Цулыгин) – 28:47 (5x5)     1:4 Горшков – 38:56 (5x5)     1:5 Хохлачёв (Родевальд, Кулик) – 46:40 (5x5)     2:5 Аланов (Неколенко, Чехович) – 50:33 (5x5)    

«К сожалению, мы наступаем на те же грабли. Я уже сказал, что, играя без шайбы, тяжело на что-то рассчитывать. Во втором периоде соперник легко её забирал, не хватало остроты, нацеленности в зоне атаки. Конечно же, такие ошибки, которые мы допустили, пропуская голы, это непозволительно на таком уровне. Отсутствие игровой дисциплины», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» встретится с «Трактором» дома 25 октября. «Салават Юлаев» в этот же день в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

Видео
«Салават Юлаев» в гостях победил «Сибирь», у новосибирцев третье поражение подряд
