Буцаев — о поражении от «СЮ»: наступаем на те же грабли, игровая дисциплина отсутствует
Поделиться
Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение от уфимского «Салавата Юлаева» (2:5).
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родевальд (Броссо, Хохлачёв) – 02:44 (5x4) 1:1 Рассказов (Сошников, Чехович) – 06:42 (5x5) 1:2 Хохлачёв (Кулик, Броссо) – 21:02 (5x5) 1:3 Горшков (Кузнецов, Цулыгин) – 28:47 (5x5) 1:4 Горшков – 38:56 (5x5) 1:5 Хохлачёв (Родевальд, Кулик) – 46:40 (5x5) 2:5 Аланов (Неколенко, Чехович) – 50:33 (5x5)
«К сожалению, мы наступаем на те же грабли. Я уже сказал, что, играя без шайбы, тяжело на что-то рассчитывать. Во втором периоде соперник легко её забирал, не хватало остроты, нацеленности в зоне атаки. Конечно же, такие ошибки, которые мы допустили, пропуская голы, это непозволительно на таком уровне. Отсутствие игровой дисциплины», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» встретится с «Трактором» дома 25 октября. «Салават Юлаев» в этот же день в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».
Материалы по теме
Комментарии
- 23 октября 2025
-
19:45
-
19:31
-
19:19
-
19:07
-
19:05
-
19:03
-
18:55
-
18:52
-
18:49
-
18:46
-
18:41
-
18:38
-
18:36
-
18:34
-
18:29
-
18:23
-
18:05
-
17:42
-
17:30
-
17:12
-
16:51
-
16:50
-
16:41
-
16:30
-
16:20
-
16:07
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:35
-
15:20
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:45