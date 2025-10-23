«Были только имена». Буцаев — о лидерах «Сибири» в игре с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев прокомментировал игру лидеров команды в проигранной домашней встрече КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:5).

— Довольны перестановками в звеньях?

— Чем-то доволен, чем-то – нет. Повторюсь, что у нас не было звена-лидера, кто мог бы повести за собой, своим правильным примером показать, как нужно. К сожалению, были только имена, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» встретится с «Трактором» дома 25 октября. «Салават Юлаев» в этот же день в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».