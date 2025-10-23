Скидки
«Не только он выглядел неубедительно». Буцаев — об игре Приски

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев после домашнего поражения от «Салавата Юлаева» (2:5) высказался об игре защитника Чейза Приски.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родевальд (Броссо, Хохлачёв) – 02:44 (5x4)     1:1 Рассказов (Сошников, Чехович) – 06:42 (5x5)     1:2 Хохлачёв (Кулик, Броссо) – 21:02 (5x5)     1:3 Горшков (Кузнецов, Цулыгин) – 28:47 (5x5)     1:4 Горшков – 38:56 (5x5)     1:5 Хохлачёв (Родевальд, Кулик) – 46:40 (5x5)     2:5 Аланов (Неколенко, Чехович) – 50:33 (5x5)    

— Приски провёл неудовлетворительный матч. Чего не хватает: тонуса или понимания обновлённой системы?
— И того, и другого. Пропустил несколько недель, выпал из ритма, рисунка. Не хватает кондиций, принятия правильного решения. Скажу, что не только Приски выглядел неубедительно, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» встретится с «Трактором» дома 25 октября. «Салават Юлаев» в этот же день в гостях сразится с нижнекамским «Нефтехимиком».

