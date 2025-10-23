«Не только он выглядел неубедительно». Буцаев — об игре Приски

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев после домашнего поражения от «Салавата Юлаева» (2:5) высказался об игре защитника Чейза Приски.

— Приски провёл неудовлетворительный матч. Чего не хватает: тонуса или понимания обновлённой системы?

— И того, и другого. Пропустил несколько недель, выпал из ритма, рисунка. Не хватает кондиций, принятия правильного решения. Скажу, что не только Приски выглядел неубедительно, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» встретится с «Трактором» дома 25 октября. «Салават Юлаев» в этот же день в гостях сразится с нижнекамским «Нефтехимиком».