Буцаев — о свисте болельщиков «Сибири»: извиняюсь за такую игру, но мы на лёд не выходим

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев после домашнего поражения от «Салавата Юлаева» (2:5) отреагировал на свист новосибирских болельщиков в связи с неудовлетворительной игрой команды.

— Первый матч, когда повис такой сильный гул на арене. Хотели бы как-то обратиться к болельщикам?

— Согласен с вами. За такую игру не получишь оваций. Так беззубо играть – нехороший знак. Я, конечно, извиняюсь за такую игру, но мы не выходим на лёд, мы можем только рисовать разные схемы, задания. Если причины в другом, то так и будет продолжаться. Эту причину нужно искоренить, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.