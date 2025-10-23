Нападающий «Спартака» Павел Порядин внесён в список травмированных
Поделиться
Нападающий «Спартака» Павел Порядин внесён в список травмированных, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Форвард получил повреждение в первом периоде встречи с «Шанхайскими Драконами». Порядин после столкновения с защитником китайского клуба Уиллом Райлли ушёл в раздевалку и больше не появлялся на льду.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 6
Б
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Тодд (Пашин, Мальцев) – 03:22 (5x4) 1:1 Попугаев (Спунер, Душак) – 07:38 (5x5) 2:1 Локхарт (Пашин, Кин) – 26:43 (5x4) 3:1 Пашин (Зайцев) – 29:59 (5x5) 3:2 Райлли (Лабанк, Куинни) – 37:00 (5x5) 3:3 Меркли (Кленденинг, Лабанк) – 38:53 (5x4) 3:4 Рендулич (Лабанк, Меркли) – 42:53 (5x4) 3:5 Кленденинг (Рендулич, Спунер) – 52:45 (5x4) 3:6 Акользин – 53:48 (5x5) 4:6 Рябов (Локхарт, Кузьмин) – 54:12 (5x5) 5:6 Тодд (Локхарт, Кин) – 58:43 (5x4) 6:6 Рубцов (Тодд) – 59:48 (5x5) 7:6 Локхарт – 65:00
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 29-летний Павел Порядин сыграл 17 встреч, в которых забросил шесть шайб и отдал семь результативных передач.
«Спартак» с 21 очком после 17 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 октября 2025
-
19:45
-
19:31
-
19:19
-
19:07
-
19:05
-
19:03
-
18:55
-
18:52
-
18:49
-
18:46
-
18:41
-
18:38
-
18:36
-
18:34
-
18:29
-
18:23
-
18:05
-
17:42
-
17:30
-
17:12
-
16:51
-
16:50
-
16:41
-
16:30
-
16:20
-
16:07
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:35
-
15:20
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:45