Нападающий «Спартака» Павел Порядин внесён в список травмированных, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Форвард получил повреждение в первом периоде встречи с «Шанхайскими Драконами». Порядин после столкновения с защитником китайского клуба Уиллом Райлли ушёл в раздевалку и больше не появлялся на льду.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 29-летний Павел Порядин сыграл 17 встреч, в которых забросил шесть шайб и отдал семь результативных передач.

«Спартак» с 21 очком после 17 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.