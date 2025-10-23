Скидки
Нападающий «Спартака» Павел Порядин внесён в список травмированных

Комментарии

Нападающий «Спартака» Павел Порядин внесён в список травмированных, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Форвард получил повреждение в первом периоде встречи с «Шанхайскими Драконами». Порядин после столкновения с защитником китайского клуба Уиллом Райлли ушёл в раздевалку и больше не появлялся на льду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 6
Б
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Тодд (Пашин, Мальцев) – 03:22 (5x4)     1:1 Попугаев (Спунер, Душак) – 07:38 (5x5)     2:1 Локхарт (Пашин, Кин) – 26:43 (5x4)     3:1 Пашин (Зайцев) – 29:59 (5x5)     3:2 Райлли (Лабанк, Куинни) – 37:00 (5x5)     3:3 Меркли (Кленденинг, Лабанк) – 38:53 (5x4)     3:4 Рендулич (Лабанк, Меркли) – 42:53 (5x4)     3:5 Кленденинг (Рендулич, Спунер) – 52:45 (5x4)     3:6 Акользин – 53:48 (5x5)     4:6 Рябов (Локхарт, Кузьмин) – 54:12 (5x5)     5:6 Тодд (Локхарт, Кин) – 58:43 (5x4)     6:6 Рубцов (Тодд) – 59:48 (5x5)     7:6 Локхарт – 65:00    

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 29-летний Павел Порядин сыграл 17 встреч, в которых забросил шесть шайб и отдал семь результативных передач.

«Спартак» с 21 очком после 17 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

«Один из самых диких матчей в жизни». Мальцев — о волевой победе «Спартака» над «Шанхаем»
