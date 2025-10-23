Скидки
Форвард «Сибири» — о поражении от «СЮ»: соперник крутил-крутил, мы наедались и пропускали

Нападающий «Сибири» Кирилл Рассказов высказался о поражении от «Салавата Юлаева» (2:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родевальд (Броссо, Хохлачёв) – 02:44 (5x4)     1:1 Рассказов (Сошников, Чехович) – 06:42 (5x5)     1:2 Хохлачёв (Кулик, Броссо) – 21:02 (5x5)     1:3 Горшков (Кузнецов, Цулыгин) – 28:47 (5x5)     1:4 Горшков – 38:56 (5x5)     1:5 Хохлачёв (Родевальд, Кулик) – 46:40 (5x5)     2:5 Аланов (Неколенко, Чехович) – 50:33 (5x5)    

— Кирилл, что сегодня случилось с командой?
— Сложный вопрос. Второй период провалили, сделали много плохих ошибок, оставались в зоне. «Салават» крутил-крутил, мы наедались и пропускали.

— Не первый раз «Сибирь» проваливает второй период, почему?
— Собрано и сконцентрированно нужно играть, чтобы не было такого давления со стороны соперника.

— Часто говорят, что такие ошибки, как в моменте с четвёртым голом, когда несколько раз не смогли вывести шайбу из зоны, происходят из-за расхлябанности. Так ли это?
— Скажу то же самое. Раз не вывели, два не вывели, соперник меняется, у нас получается длинная смена. От этого идут ошибки, — передаёт слова Рассказова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Буцаев — о свисте болельщиков «Сибири»: извиняюсь за такую игру, но мы на лёд не выходим
