Форвард «Сибири» — о поражении от «СЮ»: соперник крутил-крутил, мы наедались и пропускали

Нападающий «Сибири» Кирилл Рассказов высказался о поражении от «Салавата Юлаева» (2:5).

— Кирилл, что сегодня случилось с командой?

— Сложный вопрос. Второй период провалили, сделали много плохих ошибок, оставались в зоне. «Салават» крутил-крутил, мы наедались и пропускали.

— Не первый раз «Сибирь» проваливает второй период, почему?

— Собрано и сконцентрированно нужно играть, чтобы не было такого давления со стороны соперника.

— Часто говорят, что такие ошибки, как в моменте с четвёртым голом, когда несколько раз не смогли вывести шайбу из зоны, происходят из-за расхлябанности. Так ли это?

— Скажу то же самое. Раз не вывели, два не вывели, соперник меняется, у нас получается длинная смена. От этого идут ошибки, — передаёт слова Рассказова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.