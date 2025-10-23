«Свистели, но всё равно поддерживали». Рассказов — о гуле болельщиков «Сибири»

Нападающий «Сибири» Кирилл Рассказов после домашнего поражения от «Салавата Юлаева» (2:5) отреагировал на свист новосибирских болельщиков в связи с неудовлетворительной игрой команды.

— Как отреагировали на свист болельщиков?

— В Новосибирске болельщики, которые понимают хоккей и разбираются в нём. Благодарны им за поддержку. Свистели, но всё равно поддерживали. Спасибо им большое за это, очень хотим выигрывать и радовать их, — передаёт слова Рассказова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» встретится с «Трактором» дома 25 октября. «Салават Юлаев» в этот же день в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».