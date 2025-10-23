«Автомобилист» одержал домашнюю победу над «Трактором» в игре с восемью шайбами

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
На 45-й секунде первого периода Руслан Агламзянов открыл счёт во встрече. На 15-й минуте второго периода Ярослав Бусыгин восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Джесси Блэкер вывел «Автомобилист» вперёд. На седьмой минуте третьего периода Стефан Да Коста сделал счёт 3:1 в пользу клуба из Екатеринбурга. На 14-й минуте периода Семён Дер-Аргучинцев сократил отставание «Трактора» до минимума. В конце встречи Никита Шашков, Джордан Гросс и Ярослав Бусыгин установили окончательный счёт в матче.
В следующей игре «Автомобилист» встретится с «Торпедо» в гостях 26 октября. «Трактор» 25 октября в гостях сразится с новосибирской «Сибирью».
