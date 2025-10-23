Главный тренер «Динамо» Кудашов поделился ожиданиями от московского дерби со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов поделился ожиданиями от московского дерби со «Спартаком». Игра состоится сегодня, 23 октября, в 19:30 мск.

— Седрик Пакетт и Макс Комтуа сегодня в составе. Что за волшебные доктора работают в «Динамо», раз так быстро ставят на ноги?

— Да нет, там сроки такие были. Ничего серьёзного.

— Можно ли сказать, что теперь глубина состава — не ваша головная боль?

— У нас и не было головной боли. Были ребята, которые играли, причём неплохо это делали.

— Сергей Артемьев — изначально центральный нападающий. Уже второй матч он заявлен с краю. Вы его окончательно переквалифицировали? Насколько довольны его игрой на этой позиции?

— Его игрой довольны. А центр или край — посмотрим. Хорошо, когда есть вариативность и ты можешь использовать игрока и там и там. Чаще всего любой центральный безболезненно переходит на край. Будем смотреть.

— Делали акцент на первом периоде? Не всегда удаётся хорошо начать, а против «Спартака» нельзя себе позволить этого…

— Мы иногда начинаем хорошо, но заканчиваем не так, как хотим. Иногда наоборот. Мы делаем акцент на всей игре, в первую очередь на своей. Конечно, разбираем соперника, указываем на сильные и слабые стороны, но отталкиваемся от себя. Нужно хорошо играть всё время матча, — цитирует Кудашова пресс-служба «Динамо».