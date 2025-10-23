Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Динамо» Кудашов поделился ожиданиями от московского дерби со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Кудашов поделился ожиданиями от московского дерби со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов поделился ожиданиями от московского дерби со «Спартаком». Игра состоится сегодня, 23 октября, в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
1-й период
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Ильенко (Джиошвили, Классон) – 08:25 (5x5)    

— Седрик Пакетт и Макс Комтуа сегодня в составе. Что за волшебные доктора работают в «Динамо», раз так быстро ставят на ноги?
— Да нет, там сроки такие были. Ничего серьёзного.

— Можно ли сказать, что теперь глубина состава — не ваша головная боль?
— У нас и не было головной боли. Были ребята, которые играли, причём неплохо это делали.

— Сергей Артемьев — изначально центральный нападающий. Уже второй матч он заявлен с краю. Вы его окончательно переквалифицировали? Насколько довольны его игрой на этой позиции?
— Его игрой довольны. А центр или край — посмотрим. Хорошо, когда есть вариативность и ты можешь использовать игрока и там и там. Чаще всего любой центральный безболезненно переходит на край. Будем смотреть.

— Делали акцент на первом периоде? Не всегда удаётся хорошо начать, а против «Спартака» нельзя себе позволить этого…
— Мы иногда начинаем хорошо, но заканчиваем не так, как хотим. Иногда наоборот. Мы делаем акцент на всей игре, в первую очередь на своей. Конечно, разбираем соперника, указываем на сильные и слабые стороны, но отталкиваемся от себя. Нужно хорошо играть всё время матча, — цитирует Кудашова пресс-служба «Динамо».

Материалы по теме
«Фамилия того, кто играет в воротах, не имеет значения». Сергеев — о голкиперах «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android