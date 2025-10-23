Скидки
СКА стал первым клубом КХЛ, кто забросил 4000 шайб

СКА стал первым клубом КХЛ, кто забросил 4000 шайб
Комментарии

Нападающий СКА Владислав Романов во встрече с ЦСКА (3:4) стал автором 4000-й заброшенной шайбы клуба с берегов Невы в КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба СКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Голдобин (Мёрфи, Гримальди) – 02:58 (5x5)     1:1 Коваленко (Бучельников) – 20:44 (5x4)     1:2 Дроздов (Карнаухов, Спронг) – 33:14 (5x5)     1:3 Уильямс (Соркин) – 41:53 (5x5)     2:3 Романов (Филлипс, Зыков) – 49:28 (5x5)     2:4 Спронг (Нестеров, Гурьянов) – 51:42 (5x3)     3:4 Воробьёв (Плотников, Мёрфи) – 58:45 (5x5)    

На это достижение у армейцев ушло 1229 матчей. 3386 шайб приходятся на 1015 игр в регулярных чемпионатах и 615 – на 214 игр в плей-офф. На домашнем льду петербуржцы поразили ворота соперников 2080 раз в 621 встрече, на гостевом – 1921 в 608 матчах.

СКА первым из всех команд лиги добрался до данной отметки. Далее располагаются: ЦСКА (3423 гола в 1218 матчах), «Ак Барс» (3432 в 1236), «Салават Юлаев» (3481 в 1207) и «Металлург» (3623 в 1247).

