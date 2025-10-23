Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Приложили массу усилий». Козырев прокомментировал победу «Северстали» над «Авангардом»

«Приложили массу усилий». Козырев прокомментировал победу «Северстали» над «Авангардом»
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал гостевую победу над «Авангардом» (4:3 ОТ). Напомним, в овертайме гостям победу принёс Иоаннис Калдис.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Окулов (Шарипзянов, Потуральски) – 11:12 (5x4)     1:1 Рейнгардт (Квочко, Камалов) – 23:45 (5x5)     2:1 Маклауд (Волков, Ибрагимов) – 25:39 (5x5)     2:2 Калдис (Рейнгардт, Ильин) – 32:25 (5x4)     2:3 Скоренов (Камалов, Аймурзин) – 49:33 (6x5)     3:3 Лажуа (Прохоркин, Шарипзянов) – 58:41 (6x5)     3:4 Калдис (Ильин, Аймурзин) – 62:25 (3x3)    

«Достаточно напряжённый матч, всю игру догоняли соперника. Хорошая командная победа, мы приложили массу усилий. Конечно, эта поездка отняла у нас много сил. Старались играть в свой хоккей, атаковать, контролировать шайбу, и у нас это получилось», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующей игре «Авангард» встретится с «Металлургом» дома 27 октября. «Северсталь» 26 октября дома сразится с «Шанхайскими Драконами».

Материалы по теме
Видео
«Северсталь» одержала шестую победу подряд, одолев в овертайме «Авангард»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android