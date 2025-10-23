«Приложили массу усилий». Козырев прокомментировал победу «Северстали» над «Авангардом»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал гостевую победу над «Авангардом» (4:3 ОТ). Напомним, в овертайме гостям победу принёс Иоаннис Калдис.

«Достаточно напряжённый матч, всю игру догоняли соперника. Хорошая командная победа, мы приложили массу усилий. Конечно, эта поездка отняла у нас много сил. Старались играть в свой хоккей, атаковать, контролировать шайбу, и у нас это получилось», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующей игре «Авангард» встретится с «Металлургом» дома 27 октября. «Северсталь» 26 октября дома сразится с «Шанхайскими Драконами».