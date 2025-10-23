Скидки
Главный тренер «Северстали» высказался о влиянии на команду инцидента при полёте в Омск

Главный тренер «Северстали» высказался о влиянии на команду инцидента при полёте в Омск
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев после гостевой победы над «Авангардом» (4:3 ОТ) высказался о влиянии на команду инцидента при полёте в Омск.

«Сложный перелёт до Омска никак не отразился на команде. Ребята из «Адмирала» и «Амура» так летают на протяжении всей регулярки. Никаких проблем не было, готовились и играли в штатном режиме», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, самолёт с хоккеистами и тренерским штабом «Северстали» по пути из Владивостока не смог приземлиться в Омске из-за тумана и был вынужден лететь в Тюмень. В итоге команда прибыла в Омск с опозданием.

