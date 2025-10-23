Ги Буше: «Авангард» начал медленно, а когда так, то обязательно будет щелчок по носу

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал домашнее поражение от череповецкой «Северстали» (3:4 ОТ).

«Медленное начало с нашей стороны, не такое, как мы хотели бы. Куча потерь, и в итоге мы за это поплатились. Когда ты начинаешь медленно, то в конечном итоге за это придётся заплатить, обязательно будет щелчок по носу», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Авангард» встретится с «Металлургом» дома 27 октября. «Северсталь» 26 октября дома сразится с «Шанхайскими Драконами». Омский клуб с 25 очками в активе занимает четвёртое место в таблице Востока.