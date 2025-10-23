Скидки
Ги Буше: «Авангард» начал медленно, а когда так, то обязательно будет щелчок по носу

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал домашнее поражение от череповецкой «Северстали» (3:4 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Окулов (Шарипзянов, Потуральски) – 11:12 (5x4)     1:1 Рейнгардт (Квочко, Камалов) – 23:45 (5x5)     2:1 Маклауд (Волков, Ибрагимов) – 25:39 (5x5)     2:2 Калдис (Рейнгардт, Ильин) – 32:25 (5x4)     2:3 Скоренов (Камалов, Аймурзин) – 49:33 (6x5)     3:3 Лажуа (Прохоркин, Шарипзянов) – 58:41 (6x5)     3:4 Калдис (Ильин, Аймурзин) – 62:25 (3x3)    

«Медленное начало с нашей стороны, не такое, как мы хотели бы. Куча потерь, и в итоге мы за это поплатились. Когда ты начинаешь медленно, то в конечном итоге за это придётся заплатить, обязательно будет щелчок по носу», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Авангард» встретится с «Металлургом» дома 27 октября. «Северсталь» 26 октября дома сразится с «Шанхайскими Драконами». Омский клуб с 25 очками в активе занимает четвёртое место в таблице Востока.

Комментарии
