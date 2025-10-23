Ги Буше: 43 потери «Авангарда» — это что-то невообразимое. Пытались где-то красоваться

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после домашнего поражения от череповецкой «Северстали» (3:4 ОТ) высказался о большом количестве потерь у омского клуба.

«Проблема была не в защитниках, а во всей команде в целом. 43 потери – это перебор, что-то невообразимое. Все недостаточно хорошо постарались, и в итоге соперник воспользовался своими шансами. Плохо начали, теряли шайбу постоянно, где-то пытались красоваться или за счёт мастерства переиграть, на этом «Северсталь» и сыграла, это её стиль. У нас есть свой стиль игры, а если ты пытаешься копировать другую команду, то ничего хорошего из этого не выйдет», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.