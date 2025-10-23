Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ги Буше: 43 потери «Авангарда» — это что-то невообразимое. Пытались где-то красоваться

Ги Буше: 43 потери «Авангарда» — это что-то невообразимое. Пытались где-то красоваться
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после домашнего поражения от череповецкой «Северстали» (3:4 ОТ) высказался о большом количестве потерь у омского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Окулов (Шарипзянов, Потуральски) – 11:12 (5x4)     1:1 Рейнгардт (Квочко, Камалов) – 23:45 (5x5)     2:1 Маклауд (Волков, Ибрагимов) – 25:39 (5x5)     2:2 Калдис (Рейнгардт, Ильин) – 32:25 (5x4)     2:3 Скоренов (Камалов, Аймурзин) – 49:33 (6x5)     3:3 Лажуа (Прохоркин, Шарипзянов) – 58:41 (6x5)     3:4 Калдис (Ильин, Аймурзин) – 62:25 (3x3)    

«Проблема была не в защитниках, а во всей команде в целом. 43 потери – это перебор, что-то невообразимое. Все недостаточно хорошо постарались, и в итоге соперник воспользовался своими шансами. Плохо начали, теряли шайбу постоянно, где-то пытались красоваться или за счёт мастерства переиграть, на этом «Северсталь» и сыграла, это её стиль. У нас есть свой стиль игры, а если ты пытаешься копировать другую команду, то ничего хорошего из этого не выйдет», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Ги Буше: «Авангард» начал медленно, а когда так, то обязательно будет щелчок по носу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android