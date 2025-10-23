Скидки
Буше — о ситуации с перелётом «Северстали»: эта драма меня никак не заботит и не касается

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после домашнего поражения от «Северстали» (3:4 ОТ) высказался об инциденте с перелётом череповецкого клуба на игру.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Окулов (Шарипзянов, Потуральски) – 11:12 (5x4)     1:1 Рейнгардт (Квочко, Камалов) – 23:45 (5x5)     2:1 Маклауд (Волков, Ибрагимов) – 25:39 (5x5)     2:2 Калдис (Рейнгардт, Ильин) – 32:25 (5x4)     2:3 Скоренов (Камалов, Аймурзин) – 49:33 (6x5)     3:3 Лажуа (Прохоркин, Шарипзянов) – 58:41 (6x5)     3:4 Калдис (Ильин, Аймурзин) – 62:25 (3x3)    

— «Северсталь» с приключениями добиралась до Омска. Случалось ли с вашими командами в НХЛ что-то подобное?
— Всё, что меня интересует и заботит – это матч. Всё вокруг, вот эта драма и всё прочее, меня никак не заботит и не касается, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, самолёт с хоккеистами и тренерским штабом «Северстали» по пути из Владивостока не смог приземлиться в Омске из-за тумана и был вынужден лететь в Тюмень. В итоге команда прибыла в Омск с опозданием.

