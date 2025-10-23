Буше — о ситуации с перелётом «Северстали»: эта драма меня никак не заботит и не касается

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после домашнего поражения от «Северстали» (3:4 ОТ) высказался об инциденте с перелётом череповецкого клуба на игру.

— «Северсталь» с приключениями добиралась до Омска. Случалось ли с вашими командами в НХЛ что-то подобное?

— Всё, что меня интересует и заботит – это матч. Всё вокруг, вот эта драма и всё прочее, меня никак не заботит и не касается, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, самолёт с хоккеистами и тренерским штабом «Северстали» по пути из Владивостока не смог приземлиться в Омске из-за тумана и был вынужден лететь в Тюмень. В итоге команда прибыла в Омск с опозданием.