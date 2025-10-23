Буше — о ситуации с перелётом «Северстали»: эта драма меня никак не заботит и не касается
Поделиться
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после домашнего поражения от «Северстали» (3:4 ОТ) высказался об инциденте с перелётом череповецкого клуба на игру.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Окулов (Шарипзянов, Потуральски) – 11:12 (5x4) 1:1 Рейнгардт (Квочко, Камалов) – 23:45 (5x5) 2:1 Маклауд (Волков, Ибрагимов) – 25:39 (5x5) 2:2 Калдис (Рейнгардт, Ильин) – 32:25 (5x4) 2:3 Скоренов (Камалов, Аймурзин) – 49:33 (6x5) 3:3 Лажуа (Прохоркин, Шарипзянов) – 58:41 (6x5) 3:4 Калдис (Ильин, Аймурзин) – 62:25 (3x3)
— «Северсталь» с приключениями добиралась до Омска. Случалось ли с вашими командами в НХЛ что-то подобное?
— Всё, что меня интересует и заботит – это матч. Всё вокруг, вот эта драма и всё прочее, меня никак не заботит и не касается, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, самолёт с хоккеистами и тренерским штабом «Северстали» по пути из Владивостока не смог приземлиться в Омске из-за тумана и был вынужден лететь в Тюмень. В итоге команда прибыла в Омск с опозданием.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 октября 2025
-
21:21
-
21:08
-
20:58
-
20:48
-
20:47
-
20:45
-
20:40
-
20:20
-
20:15
-
20:12
-
20:10
-
20:08
-
20:05
-
19:45
-
19:31
-
19:19
-
19:07
-
19:05
-
19:03
-
18:55
-
18:52
-
18:49
-
18:46
-
18:41
-
18:38
-
18:36
-
18:34
-
18:29
-
18:23
-
18:05
-
17:42
-
17:30
-
17:12
-
16:51
-
16:50