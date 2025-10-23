«Ожидали, что от Серебрякова будет отскакивать». Форвард «Северстали» — о победе в Омске

Нападающий «Северстали» Илья Рейнгардт прокомментировал гостевую победу над «Авангардом» (4:3 ОТ).

«Хорошая игра, отличное движение, перебросали соперника. Нужно было, чтобы это в качество переросло. Во втором периоде смогли забить, ожидали, что от Серебрякова будет отскакивать, лезли на пятак, искали эти шайбы. В третьем периоде не получилось поспокойнее сыграть, но хорошо, что победили. Особенной мотивации на «Авангард» не было, ничего такого», — передаёт слова Рейнгардта корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующей игре «Авангард» встретится с «Металлургом» дома 27 октября. «Северсталь» 26 октября дома сразится с «Шанхайскими Драконами».