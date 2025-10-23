В «Айлендерс» высказались о назначении Наумова на пост тренера вратарей

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Матье Дарш прокомментировал назначение Сергея Наумова на пост тренера вратарей команды. Бывший тренер вратарей Пьеро Греко был уволен в среду.

«Пьеро проделал отличную работу для организации за последние семь лет. Мы просто почувствовали, что сейчас самое время обновлений. У нас, конечно, есть история с Сергеем [Наумовым] и Ильёй [Сорокиным]. Мы просто приняли решение — в будущем немного обновить состав наших вратарей», — приводит слова Дарша New York Post.

В мае 2024 года Наумов стал тренером вратарей в «Бриджпорте» — фарм-клубе «Айлендерс». С 2018 по 2020 год латвийский специалист работал в ЦСКА с действующим голкипером «островитян» Ильёй Сорокиным.