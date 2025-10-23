Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев прокомментировал первый матч в КХЛ после истечения дисквалификации. Форвард сыграл во встрече с «Трактором» (5:3).

— Очень рад вернуться, спасибо болельщикам за поддержку, тепло встретили. Крутое видео показали, спасибо всем, я долго этого ждал. Спасибо команде, тренерскому штабу, руководству, меня сильно поддерживали и готовили. Был лёгкий мандраж, но спустя две смены я уже вкатился, почувствовал уверенность. Рад, что вернулся. Настрой боевой, впереди много игр, рад начать с победы.

— Почему начинаете с четвёртого звена?

— Обсуждали, что буду вкатываться через игры, без этого никак. Там посмотрим, как тренерский штаб решит, я доволен, что в команде.

— Как оцените атмосферу сегодня? Аншлаг на трибунах, вас встретили баннером.

— Очень благодарен им, всегда ко мне тепло относятся. Я должен им, будем стараться радовать их каждую игру.

— Вы понимали, как вернётесь на лёд?

— Сегодня лёг днем спать, не мог заснуть — переживал, думал об этом. Ребята тепло встретили перед игрой, дали первый круг в 30 лет проехать. Вышел на разминку, всё было привычно, знакомые лица на трибуне, появилась уверенность. Я кайфовал, я скучал по этому, — передаёт слова Голышева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.