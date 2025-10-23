Скидки
Голышев: не думал об отъезде в Америку, были уверены, что всё докажем

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев заявил, что не думал об отъезде в Северную Америку из-за дисквалификации за допинг.

— Кто помогал вам поддерживать физическую форму во время дисквалификации?
— Было тяжело, было непонимание ситуации. Когда 25 сентября всё решилось, я вернулся сюда, меня готовили. Спасибо Алексею Рябкову [тренеру по ОФП], Александру Гольцу, они плодотворно мной занимались, я очень благодарен им.

— Не задумывались о завершении карьеры или отъезде в АХЛ?
— Нет, у меня ещё четыре года контракта. Вариант с Америкой не рассматривал, мы были полностью уверены, что всё докажем.

— Кого можете поблагодарить после успешного рассмотрения дела?
— Я очень благодарен своим юристам, они проделали большую работу, как и биохимики. Благодарен всему хоккейному сообществу, много ребят из других команд, тренеры, менеджеры присылали сообщения, от президента КХЛ – тоже. Много говорили с Николаем Заварухиным, Олегом Гроссом, Максимом Рябковым, они тоже поддерживали, — передаёт слова Голышева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

