Хоккей

Голышев: после вердикта РУСАДА обнял адвоката и прослезился

Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев рассказал о своих эмоциях после успешного рассмотрения дела о допинге.

— Как проходило обжалование в РУСАДА?
— Было сначала непонимание ситуации. Когда начали копать глубже, поняли, что мы правы, выигрываем дело, были уверены в победе. Когда получили ответ от биохимиков, поняли, что мы правы.

— Какие прецеденты использовали во время слушаний?
— Точно не знаю: там один препарат столкнулся с другим, мы пили разрешённую дозировку. Я не пил что-то для улучшения результатов, в командном виде спорта это невозможно.

— Вы прослезились после успешного рассмотрения дела. Почему?
— Когда ты долго борешься и понимаешь, что ты прав, хочешь доказать всем, а тебя обвиняют… Много писем было, какие-то некрасивые сообщения, но я копил это в себе. Когда объявили вердикт, меня отпустило, я обнял своего адвоката и прослезился. Трогательный момент для меня, — передаёт слова Голышева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Голышев: не думал об отъезде в Америку, были уверены, что всё докажем
