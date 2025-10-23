Скидки
Гру — о поражении «Трактора»: повторяются одни и те же ошибки

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о гостевом поражении от «Автомобилиста» (3:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Агламзянов (Дер-Аргучинцев, Коромыслов) – 00:45 (5x5)     1:1 Бусыгин (Денежкин, Черников) – 34:07 (5x5)     2:1 Блэкер (Волк, Тарасов) – 36:22 (5x5)     3:1 Да Коста (Мэйсек, Горбунов) – 46:23 (5x5)     3:2 Григоренко (Дер-Аргучинцев, Дэй) – 53:32 (5x5)     4:2 Шашков (Денежкин) – 57:28 (en)     4:3 Светлаков (Гросс, Дер-Аргучинцев) – 58:25 (6x5)     5:3 Бусыгин (Блэкер) – 58:57 (en)    

— Начали матч хорошо, работали в форчеке, создавали много моментов в нападении. Мы раз за разом совершаем одни и те же ошибки по ходу игры. Я рад, что мы сумели вернуться в игру. Все наши хоккеисты с большим уважением относятся к судьям, инцидент с Дроновым был случайностью, уверен в этом.

— Это был не день «Трактора»?
— Думаю, мы создали много хорошего в первом и третьем периоде. Вторая пропущенная шайба — простая комбинация соперника, но мы своеобразно отвечаем на них. Постоянно повторяются ошибки, которые не связаны с системой нашей игры, игрок в тот или иной момент забывает, что нужно вернуться в бэкчек. На третий период мы выходили с отставанием в одну шайбу, однако случился третий гол.

— Вы говорите, что повторяются одни и те же ошибки. А в чём причина того, что они повторяются?
— Мы пытаемся их исправить, но впереди много работы.

— Есть ли у вас претензии к физическому состоянию команды? В третьей шайбе Мэйсек не был первым на шайбе, но обогнал защитников
— Мне нужно пересмотреть эпизод. На мой взгляд, защитник у ворот не был готов к этому, Крис не помог в этой ситуации. Но нельзя просто так давать игроку пройти к вашим воротам с шайбой.

— Насколько трудно было играть без Дронова после середины второго периода?
— Разумеется, это весомая потеря. У нас небольшая группа защитников, Андрей Прибыльский травмирован, так что после удаления нас было лишь пятеро, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

