Гру — о поражении «Трактора»: повторяются одни и те же ошибки

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о гостевом поражении от «Автомобилиста» (3:5).

— Начали матч хорошо, работали в форчеке, создавали много моментов в нападении. Мы раз за разом совершаем одни и те же ошибки по ходу игры. Я рад, что мы сумели вернуться в игру. Все наши хоккеисты с большим уважением относятся к судьям, инцидент с Дроновым был случайностью, уверен в этом.

— Это был не день «Трактора»?

— Думаю, мы создали много хорошего в первом и третьем периоде. Вторая пропущенная шайба — простая комбинация соперника, но мы своеобразно отвечаем на них. Постоянно повторяются ошибки, которые не связаны с системой нашей игры, игрок в тот или иной момент забывает, что нужно вернуться в бэкчек. На третий период мы выходили с отставанием в одну шайбу, однако случился третий гол.

— Вы говорите, что повторяются одни и те же ошибки. А в чём причина того, что они повторяются?

— Мы пытаемся их исправить, но впереди много работы.

— Есть ли у вас претензии к физическому состоянию команды? В третьей шайбе Мэйсек не был первым на шайбе, но обогнал защитников

— Мне нужно пересмотреть эпизод. На мой взгляд, защитник у ворот не был готов к этому, Крис не помог в этой ситуации. Но нельзя просто так давать игроку пройти к вашим воротам с шайбой.

— Насколько трудно было играть без Дронова после середины второго периода?

— Разумеется, это весомая потеря. У нас небольшая группа защитников, Андрей Прибыльский травмирован, так что после удаления нас было лишь пятеро, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.