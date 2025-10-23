Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Николай Заварухин прокомментировал победу «Автомобилиста» над «Трактором»

Николай Заварухин прокомментировал победу «Автомобилиста» над «Трактором»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Трактором» (5:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Агламзянов (Дер-Аргучинцев, Коромыслов) – 00:45 (5x5)     1:1 Бусыгин (Денежкин, Черников) – 34:07 (5x5)     2:1 Блэкер (Волк, Тарасов) – 36:22 (5x5)     3:1 Да Коста (Мэйсек, Горбунов) – 46:23 (5x5)     3:2 Григоренко (Дер-Аргучинцев, Дэй) – 53:32 (5x5)     4:2 Шашков (Денежкин) – 57:28 (en)     4:3 Светлаков (Гросс, Дер-Аргучинцев) – 58:25 (6x5)     5:3 Бусыгин (Блэкер) – 58:57 (en)    

— Хороший матч, дерби, мы соседи по таблице. Нервная концовка была, где-то неправильно сыграли, «Трактор» забил. Не понравился первый период, не бросали по воротам, были статистами. Поговорили с ребятами в раздевалке, команда здорово восприняла это, второй период показал, что добавили. В третьем периоде просили играть более активно из-за удаления Дронова, садиться в прессинг: местами получалось, местами – нет. Отличная атмосфера сегодня, аншлаг.

— А как можете прокомментировать такое количество брака в первом периоде?
— Тремя словами: два дня выходных.

— Как прокомментируете возвращение Голышева?
— Мы все довольны победой, и команда, и Анатолий. Когда и как он будет играть, зависит от него. Главное — чтобы команда побеждала, а он вносил свою лепту. Тренеры по ОФП его готовили, я морально поддерживал.

— Почему он вернулся без нашивки на груди?
— У нас есть капитан, есть ассистенты, решили не менять что-то по ходу. У нас Никита Трямкин капитан, а Кирилл Воробьёв ассистент, но из-за травмы пока Воробьёв с «С».

— Какое состояние у Хрипунова и Буше?
— Возможно, кто-то из них сыграет в следующей игре против «Торпедо». Вроде один выходит, а другие травмы получают: здоровья Семёну Кизимову, он нужен команде, надеемся, что не такое серьёзное повреждение у него, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Видео
«Автомобилист» одержал домашнюю победу над «Трактором» в игре с восемью шайбами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android