Николай Заварухин прокомментировал победу «Автомобилиста» над «Трактором»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Трактором» (5:3).

— Хороший матч, дерби, мы соседи по таблице. Нервная концовка была, где-то неправильно сыграли, «Трактор» забил. Не понравился первый период, не бросали по воротам, были статистами. Поговорили с ребятами в раздевалке, команда здорово восприняла это, второй период показал, что добавили. В третьем периоде просили играть более активно из-за удаления Дронова, садиться в прессинг: местами получалось, местами – нет. Отличная атмосфера сегодня, аншлаг.

— А как можете прокомментировать такое количество брака в первом периоде?

— Тремя словами: два дня выходных.

— Как прокомментируете возвращение Голышева?

— Мы все довольны победой, и команда, и Анатолий. Когда и как он будет играть, зависит от него. Главное — чтобы команда побеждала, а он вносил свою лепту. Тренеры по ОФП его готовили, я морально поддерживал.

— Почему он вернулся без нашивки на груди?

— У нас есть капитан, есть ассистенты, решили не менять что-то по ходу. У нас Никита Трямкин капитан, а Кирилл Воробьёв ассистент, но из-за травмы пока Воробьёв с «С».

— Какое состояние у Хрипунова и Буше?

— Возможно, кто-то из них сыграет в следующей игре против «Торпедо». Вроде один выходит, а другие травмы получают: здоровья Семёну Кизимову, он нужен команде, надеемся, что не такое серьёзное повреждение у него, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.