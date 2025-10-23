«Нефтехимик» дома победил «Металлург», забросив пять шайб

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе победителей голами отметились Владислав Барулин, Евгений Митякин, Григорий Селезнёв, Андрей Белозёров и Герман Точилкин. У «Металлурга» шайбы забросили Даниил Вовченко, Роман Канцеров и Дерек Барак.

Отметим, что в первой игре нынешнего сезона КХЛ между командами сильнее был «Металлург» со счётом 9:6.

В следующей игре «Нефтехимик» встретится с «Салаватом Юлаевым» дома 25 октября. «Металлург» 27 октября в гостях сразится с омским «Авангардом».