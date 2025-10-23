Скидки
Нефтехимик — Металлург, результат матча 23 октября 2025 года, счёт 5:3, КХЛ 2025/2026

«Нефтехимик» дома победил «Металлург», забросив пять шайб
В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
5 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Барулин (Точилкин) – 06:36 (5x5)     2:0 Митякин (Жафяров, Хлыстов) – 11:22 (5x5)     2:1 Вовченко (Орехов, Михайлис) – 14:10 (5x4)     2:2 Канцеров (Ткачёв, Минулин) – 21:06 (5x5)     3:2 Селезнёв (Шафигуллин) – 27:04 (5x5)     4:2 Белозёров – 37:43 (5x5)     4:3 Барак (Канцеров, Ткачёв) – 39:41 (5x4)     5:3 Точилкин (Сериков) – 58:43 (en)    

В составе победителей голами отметились Владислав Барулин, Евгений Митякин, Григорий Селезнёв, Андрей Белозёров и Герман Точилкин. У «Металлурга» шайбы забросили Даниил Вовченко, Роман Канцеров и Дерек Барак.

Отметим, что в первой игре нынешнего сезона КХЛ между командами сильнее был «Металлург» со счётом 9:6.

В следующей игре «Нефтехимик» встретится с «Салаватом Юлаевым» дома 25 октября. «Металлург» 27 октября в гостях сразится с омским «Авангардом».

