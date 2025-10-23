«Нефтехимик» дома победил «Металлург», забросив пять шайб
Поделиться
В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
5 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Барулин (Точилкин) – 06:36 (5x5) 2:0 Митякин (Жафяров, Хлыстов) – 11:22 (5x5) 2:1 Вовченко (Орехов, Михайлис) – 14:10 (5x4) 2:2 Канцеров (Ткачёв, Минулин) – 21:06 (5x5) 3:2 Селезнёв (Шафигуллин) – 27:04 (5x5) 4:2 Белозёров – 37:43 (5x5) 4:3 Барак (Канцеров, Ткачёв) – 39:41 (5x4) 5:3 Точилкин (Сериков) – 58:43 (en)
В составе победителей голами отметились Владислав Барулин, Евгений Митякин, Григорий Селезнёв, Андрей Белозёров и Герман Точилкин. У «Металлурга» шайбы забросили Даниил Вовченко, Роман Канцеров и Дерек Барак.
Отметим, что в первой игре нынешнего сезона КХЛ между командами сильнее был «Металлург» со счётом 9:6.
В следующей игре «Нефтехимик» встретится с «Салаватом Юлаевым» дома 25 октября. «Металлург» 27 октября в гостях сразится с омским «Авангардом».
Комментарии
- 23 октября 2025
-
21:30
-
21:21
-
21:08
-
20:58
-
20:48
-
20:47
-
20:45
-
20:40
-
20:20
-
20:15
-
20:12
-
20:10
-
20:08
-
20:05
-
19:45
-
19:31
-
19:19
-
19:07
-
19:05
-
19:03
-
18:55
-
18:52
-
18:49
-
18:46
-
18:41
-
18:38
-
18:36
-
18:34
-
18:29
-
18:23
-
18:05
-
17:42
-
17:30
-
17:12
-
16:51