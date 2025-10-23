«Вашингтон» вновь выставил на драфт отказов Ремпала. Вероятно, для расторжения контракта

«Вашингтон Кэпиталз» вновь выставил на драфт отказов канадского форварда Шелдона Ремпала, который ранее выступал за уфимский «Салават Юлаев». Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман на на своей странице в социальной сети Х. Напомним, ранее Ремпала выставляли на драфт отказов 3 октября 2025 года с целью отправить в фарм-клуб.
Как сообщает журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х, в данный момент Ремпала выставили на драфт отказов, вероятно, с целью расторжения контракта.
Ремпал провёл один сезон в КХЛ, а летом 2025 года подписал однолетний контракт с «Вашингтоном», сыграл два предсезонных матча, где набранными очками не отметился.
В прошлом сезоне 29-летний канадец набрал 61 (31+30) очко в 68 встречах регулярного чемпионата и 21 (8+13) — в 19 играх плей-офф за «Салават Юлаев».